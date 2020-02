Controlli straordinari disposti dal generale Michele Palumbo nella tarda serata di sabato e nella notte appena trascorsa a tutela della sicurezza stradale e della sicurezza urbana. Sono stati previsti servizi mirati sulle arterie cittadine a rischio “sballo” dove sono state elevate n. 137 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, attraversamento di intersezione con semaforo rosso e guida con cellulare non a viva voce, oltre a diverse sanzioni per soste irregolari su attraversamenti pedonali e aree riservate ai diversamente abili. In particolare sul lungomare Di Crollalanza, di concerto anche con equipaggi della Polizia di stato, sono stati effettuati 20 controlli per la verifica di eventuale guida in stato di ebbrezza e guida sotto influenza di sostanze stupefacenti. Indagini in corso, invece, nei confronti dei genitori di un quindicenne che in largo Giannella, allo scoccare della mezzanotte, festeggiavano il suo compleanno con l’esplosione abusiva di alcuni botti. I soggetti responsabili già individuati saranno denunciati all’autorità giudiziaria. “Dopo le giornate dedicate in aula sui temi della sicurezza stradale – spiega Palumbo – con il supporto anche del nostro Ufficio Studi e Formazione della Polizia locale di Bari, nella notte, abbiamo effettuato controlli in città che hanno determinato diverse sanzioni per condotte di guida in spregio e violazione al codice della strada”.

