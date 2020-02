A Bari il primo weekend di febbraio è all’insegna del bel tempo. Molti cittadini hanno scelto di trascorrere la mattinata passeggiando sul lungomare dalla spiaggia di Pane e pomodoro al molo San Nicola. I più coraggiosi sono entrati in mare, protetti dalle mute, ma senza temere l’acqua gelida sulla tavola da paddle surf.

Il meteo si conferma il miglior alleato per trascorrere il tempo libero all’aperto, anche se in pieno inverno. Temperatura massima oltre i 15 gradi, poche nubi e mare calmo. Un’alta pressione che resterà fino a mercoledì 5 febbraio. Infatti è in arrivo una perturbazione dal Nord Europa, con venti freddi e temperature percepite intorno ai 10 gradi.

