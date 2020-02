Finisce la partita al San Nicola, il Bari vince con merito contro il Francavilla. Sfida mai in discussione, supremazia biancorossa nel possesso palla e nelle occasioni da gol. Frattali non subisce mai, gioca sul velluto e con maggiore cattiveria negli ultimi 20 metri avrebbe potuto segnare più gol. Contemporaneamente anche la Reggina ha vinto in trasferta contro la Vibonese, la distanza quindi resta invariata.

50′ GGGOOOOOLLLL!!! Antenucci sforna l’assist, Ciofani con un rasoterra perfetto sigla il 2 a 0

27′ GOOOOLLLLLL!!! Antenucci! Il bomber si procura un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza

Vivarini getta nella mischia subito Ciofani e deve fare a meno ancora di capitan Di Cesare. Ecco la formazione titolare:

Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Schiavone, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci

