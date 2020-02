Rivoluzione viabilità al Policlinico di Bari. In vista della pedonalizzazione dei viali centrali del quartiere ospedaliero (ingresso riservato ai mezzi di soccorso autorizzati) proseguono le attività di informazione e di sensibilizzazione.

Gli agenti della polizia municipale, in accordo con l’azienda ospedaliera universitaria, hanno lasciato sui parabrezza delle autovetture parcheggiate nell’area centrale un avviso a rispettare il divieto di fermata e di sosta in vista della chiusura definitiva al traffico. Nei prossimi giorni, infatti, l’area centrale a ridosso delle cliniche di Pediatria, Oculistica e Dermatologia sarà interdetta alle automobili e riservata ai soli pedoni. Agli utenti che avranno la necessità di spostarsi all’interno del Policlinico è garantito, con frequenza di 10 minuti, il servizio gratuito di bus navetta, attivato già dal mese di dicembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.