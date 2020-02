Da Matera 2019 al futuro, la Basilicata turistica si è presentata al mercato internazionale con un’offerta rinnovata, a partire dall’esperienza della Capitale Europea della Cultura. La “lezione di Matera” ha introdotto nuove parole chiave nella programmazione e nella gestione della destinazione turistica regionale. Innovazione, collaborazione, protagonismo del settore imprenditoriale, sono alcuni degli elementi che caratterizzano l’offerta lucana nel 2020.

E da Matera, entrata ormai nella geografia dei grandi flussi internazionali, nel 2020 si punterà al potenziamento dell’offerta territoriale: i parchi e la fruizione della natura e del paesaggio; gli attrattori e l’experience unica che l’outdoor offre in Basilicata; i borghi e lo slow tourism che, per attrattività e potenzialità di sviluppo, costituisce a tutti gli effetti la nuova frontiera del turismo lucano; il patrimonio culturale come elemento identitario di interesse nazionale e internazionale.

A BIT 2020 la Basilicata ha aperto la sua partecipazione e si è mostrata al pubblico di settore con nuove idee e curiosità, come la presentazione della nuova campagna video per il mercato internazionale dal titolo “Ten good reasons to come to Basilicata”.

Nell’occasione sono stati presentati:

– la campagna video per i mercati esteri “Ten good reasons to come to Basilicata”, presentata dall’attore protagonista Matt Sonnino;

– la candidatura di Venosa a Capitale Italiana della Cultura 2021;

– l’opportunità di Potenza Città dello Sport 2021;

– l’offerta di Matera dopo il 2019;

– l’iniziativa di collaborazione pubblico-privata per la promozione e lo sviluppo territoriale lucanya.com.

All’incontro sono intervenuti:

– Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata

– Francesco Garofalo, Presidente Destinazione Basilicata

– Giampiero Lotito, Founder e Ceo di Facilitylive

Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

