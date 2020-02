“Rifarò tutto. Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui'”, così ha scritto su twitter il leader della Lega Matteo Salvini, citando una frase del poeta Ezra Pound.

Pochi minuti dopo è arrivato il via libera dall’Aula del Senato al processo a Matto Salvini sul caso Gregoretti. La maggioranza ha votato sì al processo. Il centrodestra si è schierato contro. All’ex ministro dell’Interno il tribunale del ministri contesta l’ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti, rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019. Il voto del Senato – palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Senato – sarà ufficializzato in serata perché le urne resteranno aperte fino alle 19 circa per lasciare il tempo a tutti di esprimersi.

