Le guide spirituali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo si incontreranno a Bari dal 19 al 23 febbraio per partecipare all’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”. In vista della visita di papa Francesco alla Basilica di San Nicola e con la celebrazione in piazza Prefettura (in programma nella mattinata di domenica 23 gennaio), il capoluogo pugliese è pronto ad ospitare 58 tra arcivescovi e guide spirituali da Nord Africa, Europa Centrale, Medio Oriente e Balcani.

Ci sarà Jean Marc Avelline, arcivescovo di Marseille; Pierre-Marie Carré, arcivescovo di Montpellier; Jesús Esteban, vescovo di Málaga; Rubén Tierrablanca Gonzalez, vicario apostolico di Istanbul; Bba Ephrem Yousif Mansoor, arcivescovo di Baghdad dei Siri.

«È molto importante – afferma il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI – sottolineare le peculiarità di questo incontro: non ci troviamo di fronte a un convegno scientifico-culturale e non è neanche una conferenza in cui si sperimentano nuove forme di dialogo interreligioso. Si tratta, invece, di qualcosa di diverso e speciale, per molti aspetti unico, che rimanda, soprattutto, al nostro modo più autentico di vivere e di essere Chiesa che dà voce alle difficoltà e alle attese dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Sono pronto ad accogliere tutto quanto lo Spirito Santo saprà suscitare in un confronto e in una discussione che, sono sicuro, avverrà con franchezza e spirito fraterno».

Ecco l’elenco completo:

Rev.do AL-KABALAN Rami, Visitatore Apostolico per i fedeli siro-cattolici residenti in Europa occidentale

Sua Ecc.za Mons. ANTIBA Nicolas, Protosincello dell’Arcieparchia di Damas dei Greco-Melkiti

Sua Ecc.za Mons. ANTONIAZZI Ilario, Arcivescovo di Tunis

Sua Ecc.za Mons. AVELINE Jean Marc, Arcivescovo di Marseille

Sua Em.za Card. BAGNASCO Angelo, Arcivescovo di Genova, Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE)

Sua Em.za Card. BASSETTI Gualtiero, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Sua Ecc.za Mons. BATTAH Youhanna Jihad, Arcivescovo di Damas dei Siri

Sua Ecc.za Mons. BIZZETI Paolo, Vicario Apostolico di Anatolia Sua Ecc.za Mons.

BRAMBILLA Franco Giulio, Vescovo di Novara Sua Ecc.za Mons. BRESSAN Luigi, Vescovo emerito di Trento

Sua Ecc.za Mons. BUGEJA George, Vicario Apostolico di Tripoli Sua Ecc.za Mons. CACUCCI Francesco, Arcivescovo di Bari-Bitonto Sua Ecc.za Mons.

CARRÉ Pierre-Marie, Arcivescovo di Montpellier Sua Ecc.za Mons. CATALÁ IBÁÑEZ Jesús Esteban , Vescovo di Málaga

Sua Ecc.za Mons. CHAHDA Denys Antoine, Arcivescovo di Alep dei Siri

Sua Ecc.za Mons. CROCIATA Mariano, Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Sua Ecc.za Mons. CVIKL Alojzij, Arcivescovo di Maribor

Sua Em.za Card. CZERNY Michael, Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Santa Sede)

Sua Ecc.za Mons. DESFARGES Paul, Arcivescovo di Algeri, Presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nord dell’Africa (C.E.R.N.A.)

Sua Ecc.za Mons. DI TORA Guerino, Vescovo Ausiliare di Roma Sua Ecc.za Mons. EL-HAGE Moussa, Arcivescovo di Haifa e Terra Santa dei Maroniti

Sua Ecc.za Mons. FRENDO George, Arcivescovo di Tiranë-Durrës, Presidente della Conferenza Episcopale dell’Albania

Sua Ecc.za Mons. GALEA-CURMI Joseph, Vescovo Ausiliare e Vicario generale di Malta

Sua Beatitudine GHABROYAN Grégoire Pierre XX, Patriarca di Cilicia degli Armeni

Sua Ecc.za Mons. GONZÁLEZ MONTES Adolfo, Vescovo di Almería

Sua Ecc.za Mons. FAHIM AWAD HANNA Botros, Vescovo di Minya

Sua Ecc.za Mons. HOČEVAR Stanislav, Arcivescovo di Beograd

Sua Em.za Card. HOLLERICH Jean-Claude, Arcivescovo di Luxembourg, Presidente della Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione Europea (Comece)

Sua Ecc.za Mons. KHAIRALLAH Mounir, Vescovo di Batrun dei Maroniti

Sua Ecc.za Mons. LIPOVŠEK Stanislav, Vescovo emerito di Celje

Sua Em.za Card. LÓPEZ ROMERO Cristóbal, Arcivescovo di Rabat

Sua Ecc.za Mons. MANIAGO Claudio, Vescovo di Castellaneta

Sua Ecc.za Mons. ABBA Ephrem Yousif Mansoor, Arcivescovo di Baghdad dei Siri

Sua Ecc.za Mons. MARAYATI Boutros, Arcivescovo di Aleppo degli Armeni

Sua Ecc.za Mons. MEINI Mario, Vescovo di Fiesole

Sua Ecc.za Mons. NAFFAH Joseph, Vescovo di Curia di Antiochia dei Maroniti

Sua Em.za Card. OMELLA Y OMELLA Juan José, Arcivescovo di Barcellona

Rev.do Fr. PATTON Francesco, Custode di Terra Santa

Sua Ecc.za Mons. PERAGINE Giovanni, Amministratore Apostolico dell’Amministrazione apostolica di Albania meridionale

Sua Ecc.za Mons. PIZZABALLA Pierbattista, Amministratore Apostolico «sede vacante» del Patriarcato Latino di Gerusalemme

Sua Ecc.za Mons. POMPILI Domenico, Vescovo di Rieti

Sua Em.za Card. PULJIĆ Vinko, Arcivescovo di Vrhbosna, Presidente della Conferenza Episcopale della Bosnia-Erzegovina

Sua Ecc.za Mons. PULJIĆ Želimir, Arcivescovo di Zadar, Presidente della Conferenza Episcopale di Croazia

Sua Ecc.za Mons. RASPANTI Antonino, Vescovo di Acireale

Sua Ecc.za Mons. REDAELLI Carlo Roberto Maria, Arcivescovo di Gorizia

Sua Ecc.za Mons. ROGIĆ Tomislav, Vescovo di Šibenik

Sua Ecc.za Mons. ROSSOLATOS Sevastianos, Arcivescovo di Athēnai, Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici della Grecia

Sua Ecc.za Mons. RUSSO Stefano, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana

Sua Beatitudine Card. SAKO Louis Raphaël, Patriarca di Babilonia dei Caldei

Sua Em.za Card. SANDRI Leonardo, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali (Santa Sede)

Sua Ecc.za Mons. SCICLUNA Charles Jude, Arcivescovo di Malta, Presidente della Conferenza Episcopale di Malta

Sua Beatitudine SEDRAK Ibrahim Isaac, Patriarca di Alessandria dei Copti

Sua Ecc.za Mons. SPREAFICO Ambrogio, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

Sua Ecc.za Mons. STEFANOU Petros, Vescovo di Syros, Milos e Santorini

Sua Ecc.za Mons. TIERRABLANCA GONZÁLEZ Rubén, Vicario Apostolico di Istanbul

Sua Ecc.za Mons. YALDO Basel, Vescovo Ausiliare di Baghdad dei Caldei

Sua Beatitudine YOUNAN Ignace Youssif III, Patriarca di Antiochia dei Siri

Sua Ecc.za Mons. ZORNOZA BOY Rafael, Vescovo di Cádiz y Ceuta

