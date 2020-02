In vista delle elezioni regionali, la segreteria del Pd della Puglia «conferma l’impegno costante per mettere in campo liste estremamente competitive, che consentano al Pd di esercitare al massimo il suo ruolo di principale soggetto della coalizione del centrosinistra.

Anche il segretario regionale onorevole Marco Lacarra dà la sua disponibilità a portare il suo contributo anche da candidato a questa proposta elettorale forte e credibile, qualora fosse ritenuto utile ad aggregare maggior consenso». Lo rende noto lo stesso Lacarra diffondendo un comunicato dopo la riunione della segreteria nel pomeriggio, «allargata ai segretari provinciali» per un percorso condiviso nella «costruzione delle liste per le elezioni di maggio. Percorso che coinvolge naturalmente anche i parlamentari, i consiglieri regionali e la direzione regionale».

«Infine la segreteria – conclude la nota – si complimenta con la presidente del Pd della Puglia, senatrice Assuntela Messina, per la nomina in Commissione bicamerale antimafia: a tutti i livelli, esponenti dell’Unione regionale continuano a dare prova delle grandi potenzialità che il Partito pugliese ha da esprimere».

