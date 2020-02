Questa mattina si è svolta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di valutare ulteriori dispositivi per l’organizzazione e la sicurezza nelle giornate che vedranno Bari come sede dell’incontro di dialogo tra i vescovi delle chiese cattoliche dei Paesi del Mediterraneo, con la partecipazione di Papa Francesco nella giornata di domenica 23 febbraio per la celebrazione della Santa Messa in corso Vittorio Emanuele.

Proprio in vista di quest’ultimo appuntamento, questa mattina il comitato ha deciso che, per garantire la possibilità di effettuare tutte le dovute operazioni di bonifica lungo corso Vittorio Emanuele, le Forze dell’ordine cominceranno le operazioni a partire dalle 24:00 di sabato 22 fino al termine delle esigenze.

Questa attività prevede che l’area sia totalmente libera da persone o attività. Per questo il Comune nei prossimi giorni predisporrà un’ordinanza per la chiusura di tutte le attività commerciali a partire dalle 00:00 di domenica 23 febbraio.

Il provvedimento sarà valido limitatamente allo svolgimento delle operazioni di bonifica.

Domenica 23 febbraio le attività saranno regolarmente aperte.

