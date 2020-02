Sono 106 i cinghiali che sono stati catturati a Lama Balice. Lo annuncia il sindaco Antonio Decaro. “Gli ultimi due in questi giorni – spiega il sindaco – questo grazie al lavoro costante e quotidiano del Comune di Bari, del dipartimento di Biologia dell’università degli studi di Bari e della Regione Puglia. Anche se ci sono periodi in cui sembra che le operazioni si siano fermate, noi continuiamo a lavorare, per arginare il più possibile questo fenomeno, che altrimenti avrebbe portato a una vera e propria invasione, come purtroppo altrove è successo”.

