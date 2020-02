Nelle prime ore della notte, per cause in corso di accertamento, sono andate in fiamme l’autovettura privata di un carabiniere ed una vettura di servizio dell’Arma, che erano parcheggiate in piazza Umberto a i Gioia Del Colle, nei parcheggi auto della Compagnia dei Carabinieri. Sono in corso delle verifiche, anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

