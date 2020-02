Quasi tre minuti di video sulle bellezze di Bari, della provincia e della Bat: dalla cucina con le immancabili orecchiette di Bari Vecchia alla cultura con il teatro Petruzzelli, al mare della costa di Polignano e Monopoli. Così la Turkish Airlines ha voluto presentare in un video per attirare i turisti in Puglia.

Un video che è diventato subito virale. Nei tre minuti di riprese, anche dall’alto, ci sono scorci di Bari, di Trani, di Polignano, Molfetta, Monopoli, Alberobello.

