Nelle prime ore della scorsa mattinata i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 28enne pregiudicato e tre donne, una 38enne censurata, una 19enne ed una 21enne, incensurate, tutti originari di Corato, per il reato di furto aggravato.

In particolare i militari, avuta la notizia tramite la centrale operativa dell’avvenuto furto in Corato (BA) di un’utilitaria, lungo la SP 231 Corato-Andria, hanno intercettato l’autovettura rubata e dopo un inseguimento, giunti in Andria, nella via Montefaraone, sono riusciti a fermare il veicolo ed a bloccare gli occupanti che, nel frattempo, hanno tentato la fuga a piedi. Per i quattro sono scattate le manette.

