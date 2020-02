Nella giornata odierna gli uffici del Municipio I hanno emanato il provvedimento articolato con cui si sospende l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico mediante elementi di arredo urbano nelle giornata di domenica 23 febbraio, solo in merito agli esercizi commerciali di corso Vittorio Emanuele, lato Murat.

Per questioni di sicurezza, in relazione agli arredi mobili, si dispone l’interruzione temporanea della possibilità di occupare il suolo pubblico con tutti gli elementi di arredo urbano (paraventi, ombrelloni, sedie e tavoli) per gli esercizi commerciali presenti su corso Vittorio Emanuele, lato zona Murat, nel tratto che va da piazza Libertà a via Sparano.

Mentre per gli esercizi commerciali presenti sul corso Vittorio Emanuele, lato Bari vecchia, dovranno essere rimossi solo gli arredi urbani (sedie e tavoli) esterni ai dehors fissi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.