La Regione Puglia ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro per il Reddito di dignità (Red) 3.0, la misura regionale contro la povertà. Sono 2.963 le domande presentate, 2.320 istanze sono state ammesse, mentre per altre 643 l’iter istruttorio deve ancora concludersi. Complessivamente, per soddisfare l’intera platea la Regione investirà 17,78 milioni di euro.

La dotazione finanziaria iniziale, prevista per il 2020, era pari a 7 milioni, però siccome le domande presentate dai pugliesi hanno superato la previsione dei tecnici la giunta Emiliano oggi ha stanziato ulteriori 10 milioni. Il Red 3.0 si rivolge principalmente a coloro che non hanno i requisiti per accedere al Reddito di cittadinanza, ma non solo: aiuta le donne vittime di violenza, le famiglie con un disabile, clochard e genitori senza casa a seguito della separazione dal coniuge. Sono queste le tipologie di persone alle quali i servizi sociali dei Comuni pugliesi possono attivare direttamente la procedura di accesso al Red 3.0 contestualmente alla fase di presa in carico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.