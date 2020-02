Sarà breve il peggioramento delle condizioni meteo, con calo delle temperature fino alla media del periodo, che si registrerà da metà settimana in Italia. A partire dalla seconda parte di mercoledì, spiega il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno le regioni centrali, in particolare Umbria, Abruzzo e Lazio, lambendo Toscana e Romagna. Il fronte si dirigerà poi velocemente verso il Sud della Penisola portando rovesci e temporali su Molise, Puglia, Campania e basso Tirreno entro sera. I

n una prima fase la neve cadrà solo quote medio alte in Appennino, intorno 1400-1500m ma la quota sarà in progressivo calo. Le temperature saranno in generale diminuzione e, secondo i meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, si porteranno in linea con le medie stagionali. La situazione migliorerà nell’ultima parte della settimana e le temperature tenderanno di nuovo ad aumentare sull’Italia.

