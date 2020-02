La Protezione civile ha fatto scattare l’allerta gialla per il maltempo da domani 20 febbraio, dalle 6 e per le successive 12 ore. Sono previsti venti forti o di burrasca su tutta la Puglia, in particolare sul centro-sud della regione. Possibili mareggiate lungo le coste.

Bari e il litorale Brindisino saranno le zone più colpite con raffiche che potranno raggiungere i 50 chilometri orari. Il bel tempo, comunque, dovrebbe tornare venerdì 21.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.