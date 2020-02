Un violento temporale sta creando disagi a Bari. Come preannunciato dalla Protezione civile, il maltempo è arrivato in città. Le forti piogge hanno reso impraticabile il sottopasso di via La Rotella che è stato chiuso al traffico. Sul posto la polizia locale a presidiare la zona. Si consiglia percorso alternativo, verso viale Europa. Per domani l’allerta riguarderà la presenza di venti forti.

