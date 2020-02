Nel quartiere Picone, in via Concilio Vaticano II^, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al 112, si sono imbattuti in tre persone di Mola di Bari, P.P. 38enne studente universitario, R.A. 29enne​ e B.S. 31enne, che si sono affrontati, dapprima verbalmente, passando poi alle mani sferrandosi calci e pugni. I militari hanno fatto intervenire personale sanitario del 118 per le cure del caso, rifiutate dai rissosi. Per i tre sono scattate le manette e su disposizione dell’A.G. competente sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

