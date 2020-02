Si avvicina la visita di Papa Francesco a Bari in programma nella mattinata di domenica 26 febbraio. L’Amtab ha predisposto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico e l’attivazione straordinaria di alcune aree di sosta che consentiranno di lasciare l’autovettura ed utilizzare gratuitamente i bus navetta appositamente predisposti. Inoltre, verranno attivati i Park & Ride ubicati sul territorio cittadino.

Nella “linea azzurra” (area di sosta Marisabella) i bus, dedicati ai residenti nella ZTL e ZSR-D, effettueranno un percorso di tipo circolare dalle ore 06:00 del 22/02/2020 alle ore 20:55 del 23/02/2020 all’interno dell’Autorità portuale: area di sosta Marisabella (capolinea), varco Dogana/Capitaneria, inversione di marcia alla rotatoria, area di sosta Marisabella (capolinea).

Linea verde – I bus, effettueranno un percorso di tipo circolare dalle ore 03:30 alle ore 20:45 del 23/02/2020: piscine comunali (capolinea), via di Maratona, via Portoghese, corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, piscine comunali (capolinea).

Linea blu – I bus effettueranno un percorso di tipo circolare dalle ore 03:30 alle ore 20:45 del 23/02/2020: area di sosta Pane e Pomodoro (capolinea), lungomare Perotti, lungomare Nazario Sauro, largo Giannella, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, piazza Carabellese, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti (fermata provvisoria), corso Cavour, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, largo Giannella, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta Pane e Pomodoro (capolinea).

Linea gialla – I bus effettueranno un percorso di tipo circolare dalle ore 05:00 alle ore 20:40 del 23/02/2020: palaflorio (capolinea), via Prezzolini, strada Circonvallazione Polivalente, via Caldarola (fermata provvisoria), via Magna Grecia, via Peucetia, via Apulia, ponte Garibaldi, lungomare Nazario Sauro, largo Giannella, lungomare Nazario Sauro, ponte Garibaldi, via Apulia, via Peucetia, via Magna Grecia, via Caldarola (fermata provvisoria), via Prezzolini, palaflorio (capolinea).

Navetta C – I bus effettueranno un percorso di tipo circolare dalle ore 03:30 alle ore 20:45 del 23/02/2020: area di sosta Largo 2 Giugno (capolinea), viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (fermata provvisoria) , a sinistra per corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza, area di sosta Largo 2 Giugno (capolinea).

Navetta E – I bus effettueranno un percorso di tipo circolare dalle ore 03:30 alle ore 20:45 del 23/02/2020: piazza Moro (capolinea), via De Cesare, via Crisanzio, via Quintino Sella, via Capruzzi, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Solarino, viale Pasteur, via sangiorgi, starda San Giorgio Martire, via Cifarelli, via Capruzzi, corso Italia, piazza Moro (capolinea).

Ecco l’elenco delle aree di sosta – colmata Marisabella: sosta autobus e auto (*) • area di sosta banchina Massi: sosta auto (*) • palaflorio (aree limitrofe): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 21:00 • via Caldarola (area su strada): sosta autobus dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • piscine Comunali (adiacente al capolinea TPL): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • via Portoghese (area mercatale): sosta autobus dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • via Bisignani (aree mercatino): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • viale Orlando (area su strada): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • via di Maratona (area su strada): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • via Bellini (area su strada): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00.

• via Verdi 1 e 2 (aree FdL): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • Madonna della rena (area su strada): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • parete edilizia FdL (area comunale): sosta auto dalle ore 05:00 alle ore 14:00 • corso Vittorio Veneto (strada complanare): sosta autobus dalle ore 03:30 alle ore 14:00 – tariffa unica giornaliera prevista per autovetture € 3,00; per autobus € 12,00

(*) Le aree di sosta colmata Marisabella e banchina Massi, saranno riservate alle auto dei residenti possessori di pass ZTL e ZSR D, che potranno sostare gratuitamente dalle ore 06:00 del 22/02/2020 alle ore 16:00 del 23/02/2020.

In occasione dell’evento saranno attivate straordinariamente i Park & Ride:

Vittorio Veneto lato terra dalle ore 03:30 alle ore 21:00 Vittorio Veneto lato mare dalle ore 07:00 alle ore 21:00 Largo 2 Giugno dalle ore 03:30 alle ore 21:00 Polipark dalle ore 03:30 alle ore 21:00

Pane e Pomodoro dalle ore 03:30 alle ore 21:00

In tutti i Park & Ride cittadini il servizio sarà fruibile osservando la consueta formula del Park & Ride: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

