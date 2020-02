Continua il braccio di ferro sui nomi del candidato del centrodestra per il prossimo turno elettorale in Campania e Calabria, mentre il Puglia si cerca di capire il reale potenziale di Raffaele Fitto. Il Giornale riporta un sondaggio sul nome proposto dal leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, con Salvini che temporeggia e pone sul tavolo l’idea di Nuccio Altieri come alternativa.

Secondo i dati forniti da “Noto sondaggi” soltanto il 37% degli elettori pugliesi giudicano positivamente Michele Emiliano. La candidatura di Fitto si attesterebbe al 46% dei consensi contro il 32% di Emiliano, mentre la candidatura di Altieri fermerebbe il consenso al 41% per il centrodestra con la conseguente risalita al 37% del centrosinistra. Inoltre, la doppia candidatura interna, ipotesi poco plausibile, vedrebbe Altieri fermo al 16% e Fitto al 32%

Anche “Emg Acqua” ha sondato gli umori dell’elettorato. Secondo queste rilevazioni Fitto è in testa rispetto a Emiliano con 10 punti di vantaggio (44% contro 34%).

In attesa della conferma della Lega, Emiliano si presenta con il netto consenso ricevuto nelle primarie di coalizione con circa il 70% dei voti, con 80.000 persone. C’è poi il Movimento 5 Stelle, il candidato sarà ancora Antonella Laricchia.

