In vista dell’appuntamento di domenica 23 febbraio, quando il Santo Padre sarà a Bari per concludere l’incontro sinodale “Mediterraneo frontiera di pace”, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, al fine di garantite le adeguate operazioni di bonifica a cura della Questura di Bari, ha richiesto che il Comune emani l’ordinanza sindacale con cui, dalle ore 24 di sabato 22 febbraio fino alle ore 5 di domenica 23 febbraio, si dispone la chiusura degli esercizi commerciali che si trovano nell’area cosiddetta di massima sicurezza: piazzale Cristoforo Colombo, lungomare Imperatore Augusto, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele fino all’intersezione con via Marchese di Montrone e l’intera piazza Massari.

Dalle ore 5 di domenica 23 febbraio non ci sono divieti né restrizioni di apertura per gli esercizi commerciali, se non quelli relativi all’occupazione di suolo pubblico con arredi urbani mobili (sedie, tavolini, paraventi) per i soli esercizi di corso Vittorio Emanuele, da via Cairoli a via Sparano, lato Murat.

