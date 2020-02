Laboratori per bambini, musica e danze popolari e degustazioni. “Carnevale a buon mercato” ha animato la nuova struttura mercatale in via Amendola 106 inaugurata pochi mesi fa.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Rete civica urbana di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e dal Municipio II per aiutare i commercianti del nuovo mercato coperto in crisi. Ha partecipato l’assessore Carla Palone.