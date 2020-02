«Io dico che è meglio affrontare un nemico che si conosce». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha risposto alla domanda di un cronista che gli chiedeva se preferisse affrontare un leghista o l’ex governatore Raffaele Fitto (FdI) alle prossime elezioni regionali. «Non lo so – ha risposto Emiliano – rischio di dire una cosa che penso, però poi dopo può portare male».

«Quindi – ha concluso – meglio tacere». Rispondendo poi ai giornalisti che gli chiedevano di commentare alcuni sondaggi che vedrebbero in vantaggio il centrodestra, Emiliano ha detto: «Quei sondaggi sono falsi, li ho visti stamattina, sono sondaggi che non stanno né in cielo né in terra. Stanno combattendo Lega e Fratelli d’Italia per stabilire chi è il candidato».

