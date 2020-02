Il primo step del restyling interno dello stadio San Nicola di Bari è agli sgoccioli. Da domenica, come annuncia l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, la Tribuna Est superiore riaprirà a distanza di circa un mese dall’avvio del cantiere. Gli operai della ditta Toscano di Bitonto hanno installato finora 7.660 sedute con lo schienale di almeno 30 cm come indicato dalle normative della Lega Pro. “Sarà ancora più bello”, commenta Petruzzelli.

Grazie al finanziamento comunale di 700 mila euro la ditta incaricata procederà nei prossimi giorni con gli interventi sulla Tribuna est inferiore (6.363 seggiolini), che verosimilmente sarà chiusa al pubblico fino al 24 marzo, per poi passare alla Tribuna ovest superiore (7.188 seggiolini), dove gli interventi dovrebbero terminare entro la terza settimana di aprile. Quindi, con ogni probabilità, per il match in programma domenica 1 marzo (Bari-Avellino) gli abbonati al settore potranno ritornare a occupare il posto indicato sul ticket.

