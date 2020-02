Incidente stradale questa sera in via Candura nel rione San Paolo. Un’auto si è persino ribaltata. Sul posto la polizia locale che sta effettuando accertamenti: al momento il tratto di strada è chiuso per consentire la rimozione dell’auto. Intervenuta anche l’ambulanza del 118 per soccorrere gli occupanti del mezzo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.