Sono cestini porta rifiuti o fioriere? La domanda – retorica – la pone l’Amiu Puglia ai baresi pubblicando su facebook alcune immagini di rifiuti abbandonati incivilmente nelle fioriere di corso Cavour.

“Queste – lamenta Amiu Puglia – sono solo alcune immagini del contenuto delle fioriere di corso Cavour, così come gli operatori di Amiu Puglia le hanno trovate questa mattina, intorno alle 5. Cartacce, bicchieri di plastica, confezioni vuote e persino resti di frutta, abbandonati senza il minimo rispetto per Bari e per i baresi. Accade ogni giorno, un po’ ovunque in città. Eppure, non si tratta di cestini ma, appunto, di fioriere, concepite per abbellire le strade, non per raccogliere la spazzatura. Sul territorio della città di Bari si trovano più di 2100 cestini portarifiuti, alcuni, naturalmente, anche su corso Cavour. Ma ci sono incivili che non vogliono fare un percorso di pochi metri per gettare la spazzatura negli appositi contenitori, preferendo sporcare le fioriere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.