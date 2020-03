L’associazione dei Giovani imprenditori di Confindustria Bari – Bat ha proposto all’amministrazione comunale di contribuire alla realizzazione del parco Rossani attraverso la fornitura e la messa a dimora di alberi e arbusti nell’area attualmente interessata dal cantiere.

Nello specifico, saranno piantumati, oltre a quelli previsti in progetto ed appaltati, ulteriori 18 alberi, di cui 8 Celtis australis, 3 Tamarix gallica, 3 Lagestroemia indica a fiore rosso e altrettanti esemplari a fiore bianco, e 290 arbusti della macchia mediterranea, di cui 23 Pistacia lentiscus, 17 Teucrium fruticans, 10 Arbutus unedo, 116 Rosmarinus officinalis, 72 Cistus spp e 52 Santolina chamaecyparissus.

“Siamo grati ai giovani imprenditori di Confindustria per aver voluto essere al nostro fianco per la realizzazione di uno dei più grandi spazi verdi della nostra città, un’area attrezzata che a breve sarà a disposizione dei cittadini – dichiara il sindaco Decaro – Azioni come queste, che nascono da un forte senso di comunità, dimostrano una nuova attenzione alla qualità degli spazi pubblici, intesi come patrimonio collettivo da curare e da valorizzare. Tutti possono contribuire alla bellezza e alla salute della città e la donazione di una patrimonio verde così importante è sicuramente un gesto d’amore verso la città che mi auguro possano essere da esempio per altre organizzazioni. Entro l’estate, i lavori di questo nuovo spazio verde saranno terminati a la città potrà finalmente riappropriarsi di un luogo rimasto chiuso per oltre 30 anni”.

Il valore complessivo della sponsorizzazione è di circa 16mila euro.

Nello specifico, il progetto del parco, all’interno del quale non sorgerà alcuna nuova costruzione, prevede:

sentieri ciclopedonali di attraversamento dell’area;

recinzione senza murature e con barriera verde;

skate plaza;

demolizione delle tribune esistenti;

incremento delle alberature con essenze autoctone;

installazione di corpi illuminanti a basso consumo;

creazione di orti urbani;

aree sgambamento cani;

individuazione di percorsi secondari (percorsi natura).

Per quanto riguarda le opere a verde, nel corso dei lavori si procederà a:

al rinfoltimento della vegetazione su un’area di 3500 mq negli spazi già verdi;

alla piantumazione complessiva di circa di 150 alberi ad alto fusto, le cui essenze tipologiche prevedono diversi esemplari pino domestico, di casuarina, di bagolaro, di olivo, di mandorlo, di arancio amaro, di leccio, di siliquastro, di mimosa, di eucalipto, di acacia, di carrubo, di alloro ad albero e di melograno;

a piantumazione di arbusti, quali alloro, mirto, lentisco, oleandro, ginepro, coronilla, teucrium, melograno nano, cisto, lavanda, salvia, rosmarino, edera rampicante e vite canadese;

la posa in opera di manto erboso per una superificie di circa 4.500 mq.

Secondo il progetto esecutivo, tutta l’area interessata dai viali pedonali e dalla piastra di calcestruzzo sarà sistemata a verde, in parte valorizzando quanto già presente nel sito, in parte piantumando e rinfoltendo la vegetazione esistente. Il disegno del suolo tiene conto della posizione degli alberi presenti senza abbattere gli alti fusti cresciuti sul terreno abbandonato da tempo. In particolare la soletta di cemento ospiterà alcune attività (campo da basket multi sport, giochi ed aree per bambini), la rampa per gli skate sarà realizzata al posto della buca dell’orchestra, la vegetazione sarà concentrata in porzioni di suolo di forma organica.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.