Il governo sta per decidere la chiusura di tutte le scuole e degli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. La chiusura delle scuole in tutta Italia è stato il tema al centro della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi questa mattina.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l’incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la decisione di fermare l’attività didattica. “La decisione – ha proseguito – arriverà nelle prossime”.

