Il saluto gomito a gomito. Non è una nuova moda giovanile ma la prassi con cui questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha interagito con i cittadini del quartiere San Paolo nel corso dell’inaugurazione di un campo da calcetto.

Si tratta di una alternativa alla consueta stretta di mano per rispettare e fronteggiare l’emergenza coronavirus in Puglia e le relative disposizioni sanitarie indicate dal decreto del governo Conte. “Rispetto le disposizioni del ministero della Salute”, ha spiegato il primo cittadino.

Incontrando i bambini che giocavano nel campetto in viale delle Regioni, il sindaco Decaro, accompagnato dall’assessore Pietro Petruzzelli, non ha risparmiato battute e discorsi sulle condizioni di vita nel quartiere popolare. Durante l’incontro però Decaro ha cercato di rispettare la distanza di un metro con gli altri partecipanti, anche quando si sono svolte le interviste con gli operatori della comunicazione. Il nuovo saluto “gomito a gomito” ha inevitabilmente fatto sorridere i presenti e creato ilarità tra i più piccoli.

