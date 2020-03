Una sola offerta è stata presentata per la realizzazione del corteo storico di San Nicola. Il termine ultimo è stato giovedì mattina e alla ripartizione comunale è arrivata una sola offerta per l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola. Si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria in attesa della definitiva alla ditta “Gruppo Ideazione srl”.

Il bando del corteo storico è stato presentato: quest’anno il Comune vuole fare in modo che le attività non si concentrino solo in centro ma anche in periferia. Qui i dettagli.

