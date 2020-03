Catanzaro-Bari è stata l’ultimo evento prima dello stop del decreto “Io resto a casa”, diffuso in tarda serata dal premier Conte. Tutte le manifestazioni sportive saranno annullate almeno fino ad aprile. L’annuncio arriva nell’intervallo del posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie C, Girone C.

Per quanto riguarda il campo, Antenucci si conferma il faro dell’attacco biancorosso con una rete flash al primo minuto. Buon primo tempo dei galletti che dimostrano di controllare il gioco. Secondo tempo pieno di difficoltà e errori offensivi, la rete di Kanoute ristabilisce gli equilibri al minuto 52′. Al triplice fischio il calcio si ferma per l’emergenza coronavirus.

