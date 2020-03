Un gestore di una pizzeria di Lecce è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato nell’ospedale di Galatina. A confermare la notizia è la famiglia dell’uomo che al momento è il primo caso di contagio a Lecce.

Il gestore della pizzeria ha accusato i primi segni di malore domenica scorsa e per questo motivo si è sottoposto al tampone. Secondo quanto riferito ieri sera dalla trasmissione televisiva ‘Sportitalià, «nella pizzeria, prima della partita (domenica 1 marzo) con il Lecce, c’erano tifosi dell’Atalanta». L’emittente televisiva ha raccolto alcune testimonianze di tifosi bergamaschi in trasferta nel capoluogo salentino. Lecce-Atalanta, gara di serie A, fu giocata tra le polemiche a porte aperte e venne data l’autorizzazione alla trasferta per i tifosi lombardi. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, prese una netta posizione, contraria al permesso concesso ai tifosi bergamaschi di arrivare a Lecce per seguire la propria squadra.

