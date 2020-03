Il video è diventato subito virale. Riprende quanto accaduto a Giovinazzo. In una piazza del comune barese c’erano persone che tranquillamente erano sedute sulle panchine. Una pattuglia dei carabinieri si ferma e il militare urla: “Siamo in emergenza sanitaria, dovete stare a casa”. In sottofondo si sente il messaggio del sindaco Tommaso De Palma che invita appunto i cittadini a restare in casa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.