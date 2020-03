Parola d’ordine solidarietà. In un momento in cui l’intera popolazione italiana si mobilita per il sostegno reciproco e, in particolar modo, per il supporto economico alle strutture ospedaliere, anche in Puglia non mancano le iniziative di solidarietà.

Dal gruppo Megamark di Trani giunge oggi, infatti, la notizia dello stanziamento di 400mila euro a sostegno del sistema sanitario pugliese. Una decisione che scaturisce dalla volontà di rispondere con azioni concrete allo stato di necessità del territorio, fanno sapere dai vertici del Gruppo, che proseguono: “Siamo consapevoli di vivere un momento storico senza precedenti e che è necessario essere tutti uniti e responsabili verso l’obiettivo comune del ritorno alla normalità. Abbiamo deciso di supportare la sanità regionale in questa emergenza, auspicando che la nostra azione sia d’esempio per tanti, perché chi può deve fare qualcosa di concreto per il bene di tutti”. Nella nota, il gruppo precisa che, a causa della situazione di emergenza sanitaria, sarà rimandato al prossimo anno la nuova edizione del bando Orizzonti Solidali, che, secondo il calendario, si sarebbe dovuto aprire nelle prossime settimane.

