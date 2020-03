Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ha comunicato che l’uomo di 75 anni deceduto ieri in Provincia di Lecce, è risultato positivo al coronavirus.​ Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici.

L’uomo, originario di Monteroni, soffriva di problemi polmonari e da qualche settimana era ricoverato nell’ospedale di Copertino. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando, compromettendo sempre più le funzioni respiratorie. Nei giorni scorsi era stato sottoposto al tampone che aveva dato esito positivo al Covid 19, ed era stato trasferito al reparto infettivi di Galatina dove è morto. Si tratta del secondo caso in Salento e della sesta vittima pugliese.

foto repertorio ufficio stampa Basilicata

