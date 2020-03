Una serie di cartelli, in relazione all’emergenza coronavirus, sono stati realizzati dalla pagina facebook “Il barese che dialetto colorato”. Per 12 città della Puglia sono stati ideati degli slogan ideati per sensibilizzare i cittadini a rimane a casa come indicato dal decreto del governo Conte.

L’immagine d’anteprima mostra sullo sfondo il teatro Petruzzelli, simbolo dello stop alle attività culturali, con il messaggio: “Se esci di nascosto, Bari”. Tra le immagini panoramiche delle bellezze pugliesi compaiono altre scritte divertenti, come: “Ti Ostuni a non capire, resta a casa”. Oppure “Resta a casa, Fasano”. “Se esci sei Bitonto”. E ancora: “Leccellenza del nostro paese non può essere rovinata da sto virus” (in basso). Clicca qui per vedere tutti i 12 slogan

