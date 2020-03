Ieri, a Bari, come in altre città d’Italia intono alle 18 si è tenuta una iniziativa spontanea che è stata apprezzata da tante famiglie, costrette in casa in questo lungo periodo per l’emergenza coronavirus. Tutti sui balconi per cantare l’inno di Italia, dal San Paolo a Poggiofranco, passando per San Pasquale e Japigia: decine di persone, chiuse in casa, si sono date appuntamento sui loro balconi e ognuno ha cantato a gran voce l’Inno di Mameli. Come mostra il video in basso, anche al quartiere Madonnella i residenti hanno potuto trascorrere qualche minuti in spensieratezza per assistere a un vero concerto di violino.

