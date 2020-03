Temporanea fermata degli impianti Treno lamiere, Finitura lamiere, Ossitaglio e Zincatura 2 nello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto. Coinvolte 500 persone che resteranno a casa in cassa integrazione. Stabilita anche una riduzione delle attività a giornata nel siderurgico di circa il 25 per cento, 200 dipendenti lavorano in Smart Working ed è stato ridotto il numero di coloro che possono salire sui bus aziendali per gli spostamenti interni nella fabbrica.

Fca e Maserati hanno sospeso la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. La decisione rientra tra le misure in risposta all’emergenza Coronavirus. Chiuderanno in Italia le fabbriche di Melfi, Pomigliano, Cassino, le Carrozzerie di Mirafiori e Modena, all’estero Kragujevac in Serbia e Tychy in Polonia.

