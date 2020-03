“Il quadro si aggrava. Purtroppo, Gravina conta la sua prima vittima a causa del Coronavirus. Pasquale non ce l’ha fatta”. Lo scrive il sindaco Alesio Valente. “Pasquale è morto in ospedale, dove era ricoverato da giovedì scorso. Un dolore grande, per la sua famiglia e per tutta la comunità gravinese. Le mie condoglianze, a nome della città intera, alla famiglia. Ritengo opportuno invitarvi a sospendere ogni forma di intrattenimento musicale dai balconi. La speranza resta, ma adesso è l’ora del lutto. E vi scongiuro: restate a casa. Stiamo affrontando l’emergenza più seria che questa città abbia conosciuto dopo le macerie della seconda guerra mondiale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.