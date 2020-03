“Come temevo anche Santeramo non è indenne al contagio”. Lo dice il sindaco della cittadina pugliese, Francesco Baldassarre per annunciare il primo caso di coronavirus. “Con grande dispiacere devo comunicare che una persona residente a Santeramo è risultata positiva al tampone del Covid-19. È attualmente con sintomi chiari in totale isolamento domestico così come i suoi familiari e i suoi contatti delle ultime settimane, in sorveglianza sanitaria da parte di ASL e del medico di famiglia”.

Poi una nota diretta alla popolazione per prevenire la “caccia all’untore”: “Vi invito ad evitare la consueta e poco opportuna serie di domande: “chi è?”, “a chi appartiene?”. Piuttosto ci auguriamo tutti che possa superare presto questa situazione. Non ci scoraggiamo e, soprattutto, restiamo a casa”.

Anche a Palo del Colle il sindaco ha avvisato i residenti di un primo caso accertato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.