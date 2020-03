L’emergenza coronavirus provoca contagi anche tra le forze dell’ordine nel capoluogo pugliese. Un carabiniere in servizio al quartiere di San Girolamo è stato trasferito nel Policlinico di Bari in seguito a febbre e difficoltà respiratorie. E’ stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118. Come da prassi, dopo la positività, si stabilisce la mappa di contatti più stretti avuti dal carabinieri in caserma.

La Puglia ha organizzato un nuovo piano ospedaliero per affrontare l’emergenza coronavirus, complessivamente sono 1.760 i posti letto distribuiti in nove ospedali diversi, di questi 306 sono di terapia intensiva.

