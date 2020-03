Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per violazione al combinato disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020. Protagonista della vicenda un 22enne originario del Gambia e immigrato irregolare sul territorio nazionale che, nella giornata di ieri, è stato fermato dalla Polizia nel quartiere Libertà di Bari. Dopo un tentativo di fuga a bordo della bicicletta con cui si aggirava per le strade del rione, il giovane è stato raggiunto dalla Squadra Volante e sottoposto a perquisizione. All’interno del suo zaino, i poliziotti hanno rinvenuto 683 grami di marijuana e un coltellino multiuso, entrambi posti sotto sequestro insieme alla bicicletta. Per il 22enne sono, così, scattate le manette e il trasferimento presso la casa circondariale di Bari. Sempre nel quartiere Libertà, ieri mattina, i poliziotti del reparto Prevenzione Crimine hanno fermato una donna pregiudicata di 42 anni che, percorrendo le vie a bordo di una Vespa, non si è fermata ad un posto di blocco. Dopo un breve inseguimento, la donna è stata denunciata per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e violazione dei medesimi Decreti governativi. Alla 42enne sono state, inoltre, elevate sanzioni per diverse infrazioni al codice della strada, mentre il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

