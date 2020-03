Un medico del reparto di Endoscopia dell’Oncologico di Bari è risultato positivo al tampone per il coronavirus, dopo che anche la moglie era risultata positiva. L’uomo era già stato messo in isolamento e il reparto sanificato. Tutti i colleghi e il personale in contatto con il medico sono stati messi in isolamento, come previsto dalla normativa.

