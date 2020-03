“Il personale sanitario medico e non medico, infermieristico e tecnico, ausiliario tutto è richiamato all’utilizzo corretto dei Dpi e, in caso di comparsa di sintomatologia compatibile con contagio o sospetto contagio da Covid” deve “sottoporsi al triage predisposto senza deroghe di sorta”: lo scrive in una circolare interna il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

“E’ vietato l’accesso – si legge – in servizio a tutti i dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria o anche solo con presenza di febbre. Gli spostamenti del personale al di fuori delle unità operative di appartenenza devono essere limitati esclusivamente alle sole attività strettamente correlate all’assistenza e qualora non siano effettuabili attraverso consulto telefonico o videoconsulto”.

