Una comunità online dove si può mettere a disposizione il suo saper fare agli altri. A Bari da domani lunedì 23 marzo parte il progetto “Tempo Comune”, l’idea dell’assessore Pietro Petruzzelli per creare una sorta di banca del tempo virtuale attraverso i social network durante l’emergenza coronavirus: “Siete pronti per fare sport, imparare qualcosa di nuovo di cucina, marketing e astrologia e trascorrere qualche ora in compagnia pur stando ciascuno a casa propria?”.

Si parte subito con le prime lezioni a distanza alle 11 sulla pagina facebook di Pietro Petruzzelli grazie alla collaborazione volontaria di Decathlon Italia , Franca Mazzei, Sergio Dell’Orco e Vito Tassiello. Ulteriori candidature possono essere inviate a tempocomunebari@gmail.com.

