Annullata a Polignano a mare, in provincia di Bari, la tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series prevista in estate con la spettacolare gara di tuffi dalle scogliere della città pugliese.

Red Bull ha annunciato che la tappa italiana della World Series a Polignano a Mare viene posticipata alla stagione 2021 per l’emergenza globale causata dalla diffusione del virus Covid-19 perché «in una situazione così incerta e delicata come quella attuale non possono essere garantite le consuete condizioni di sicurezza che le spettacolari performance degli atleti necessitano e che le migliaia di fan dei tuffi da grandi altezze meritano». L’organizzazione esprime «grande rammarico» per questo posticipo a lungo termine ma «è convinzione che tutti gli appassionati di questo straordinario sport meritino il massimo dell’impegno e dello sforzo organizzativo per assicurare loro lo spettacolo straordinario a cui negli anni si sono abituati ad assistere». L’inizio della nuova stagione della Red Bull Cliff Diving World Series 2020 è stato rinviato ad agosto e appena possibile sarà comunicato il nuovo calendario.

