Sono terminati i lavori per la sostituzione di 14mila seggiolini in tribuna est dello stadio San Nicola di Bari. Nonostante lo stop al campionato, gli operai della ditta Toscano di Bitonto hanno installato sedute bianche e rosse con lo schienale di almeno 30 cm come indicato dalle normative della Lega Pro. L’intervento finanziato dal Comune con 700 mila euro proseguirà da lunedì anche in tribuna ovest (5763 posti), a seguire tribuna stampa (circa 200 posti), curva nord (15.555 posti) e sud (14.301 posti).

“Stiamo approfittando della sospensione del campionato – scrive l’assessore Pietro Petruzzelli – e se non dovessero esserci problemi, per la ripresa avremo i nuovi seggiolini anche nella tribuna ovest superiore”. “La Tribuna Est è finita – scrive la Ssc Bari sui social -. Sappiamo che vi manca il San Nicola, ma la sosta del campionato era necessaria per il bene di tutti. Queste settimane però sono state utili per continuare a lavorare sulla “nostra casa” e ultimare la sostituzione dei seggiolini in Tribuna Est. Un grazie va al Comune di Bari e agli operai che hanno lavorato con dedizione in un momento così difficile”.

Foto Ssc Bari

