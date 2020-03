Sono 3 i decessi registrati nel Comune di Bitritto da quando il virus del Covid-19 ha iniziato la sua diffusione anche nel Sud Italia. A comunicarlo è Giuseppe Giulitto, primo cittadino del piccolo comune della Città Metropolitana di Bari che, nella serata di ieri, ha aggiornato i propri concittadini circa l’evoluzione del contagio.

Con il decesso di una donna nelle scorse ore, sale dunque a 3 il numero dei morti, mentre i casi di positività registrati nel comune sono 14. Ancora, sul territorio si registrano circa 60 persone attualmente in stato di quarantena a seguito di autodenuncia. Numeri che raccontano di una situazione “calda” all’interno del comune, per la gestione della quale il sindaco ha chiesto al questore di Bari di intervenire con il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.

Controlli a tappeto, dunque, a partire dalla giornata di oggi, non solo da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri, ma anche dalle pattuglie della Polizia di Stato, pronte ad intervenire anche in borghese per contenere il fenomeno delle uscite non giustificate da parte dei cittadini. Collaborazione rafforzata anche con i Carabinieri della Compagnia di Modugno, per la gestione di posti di blocco all’entrata e all’uscita dei due Comuni. A presidiare il territorio con maggiore attenzione saranno, inoltre, i militari delle Fiamme Gialle, chiamati a vigilare, in particolar modo, sui fenomeni di rincaro dei prezzi di beni essenziali, tra cui anche generi alimentari come frutta e verdura, segnalati già da alcuni giorni dai cittadini. Dal canto loro, gli esercenti che al momento hanno attività aperte, come i titolari di supermercati, alimentari e uffici pubblici, sono invitati dal sindaco a denunciare i soggetti che si recano più volte al giorno presso gli stessi uffici o esercizi commerciali, trasformando il momento di necessità in un pretesto per uscite non giustificate. Consigliando di prediligere i servizi di consegna a domicilio e ad uscire solo una volta a settimana per fare la spesa, il primo cittadino invita tutti, infine, al senso civico e di responsabilità, come unica via per debellare quanto prima il rischio di una ulteriore diffusione del contagio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.