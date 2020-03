Sono 114 i contagiati nella sola città di Bari, 301 le persone in quarantena. I nuovi dati sono stati forniti oggi dal sindaco Antonio Decaro nel corso della diretta serale su Facebook.

Decaro ha invitato ancora i baresi a rispettare le norme. “Oggi – ha detto – abbiamo fatto una multa da 3000 euro ad un uomo che in largo Adua si era messo sul lungomare pronto per pescare le pelose. Bisogna stare a casa. Dobbiamo fermare la catena del contagio”.

Decaro ha ricordato la macchina organizzativa in atto per aiutare le famiglie in difficoltà e ha invitato a contribuire, per chi può, con le donazioni. “Ho paura anche io – ha detto – non vedo l’ora di tornare ai tempi in cui mi prendevo le gasteme per i topi o i cassonetti sporchi o le buche sulle strade. Vorrà dire che saremo tornati alla normalità”.

